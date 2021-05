– С чего начать учить английский самостоятельно?

Этот вопрос могут задать две категории людей: совсем-совсем новички и те, которые имеют какую-то заветрившуюся со школьных времен базу. Так что давайте сразу разделяться: новички – налево (точнее, читаем дальше эту статью), а изучавшие – направо и переходим по ссылке. Потому что рецепт для вас будет разным.

Теперь обращаюсь только к вам, новички: эта статья посвящена вашему маршруту от уровня beginner до elementary. Вместе с Ольгой Синицыной, руководителем отдела методики Lingualeo, мы подробно описали каждый шаг и собрали все необходимые ссылки. Это самая полная статья по теме. Именно для тех, кто хочет сделать все сам.

Содержание статьи: обучение английскому языку самостоятельно с нуля

1. Алфавит: учим английский язык с нуля самостоятельно и бесплатно

Без английского алфавита никуда. Тебе понадобится узнать:

Название каждой буквы, например, A = называется «эй», B = «би», C = «си» и т.д. Это понадобится на случай, если кто-то станет диктовать тебе свое имя или другое слово по буквам;

Внешний вид каждой буквы – и большой, и маленькой, потому что некоторые маленькие не похожи на своих крупных собратьев: Q q, G, g и др.

По ссылке ты найдешь все необходимое: не только сам алфавит, но и крутые задания на проверку изученного – это первый пробный урок «курса от Lingualeo «Английский с нуля» (доступен после бесплатной регистрации).

Также стоит запомнить порядок алфавита: для работы со словарями, справочниками, которые оформлены в алфавитном порядке. В этом тебе помогут специальные детские песенки – ABC songs.

2. Звуки и правила чтения: выучить английский язык с нуля самостоятельно и бесплатно

Что такое «правила чтения»? Давай на всякий случай вспомним, что буква – не равна звуку. Мы видим буквы на письме и читаем их как определенные звуки. Например, букву «ю» в начале слова мы прочитаем как звуки «й» и «у». Так вот правила чтения – это законы, по которым носители языка видят в сочетании букв определенный звук.

В английском языке правила чтения – настоящий ад для изучающих: из-за исторических процессов английские слова пишутся совсее-еем не так, как слышатся. Иногда даже близко нет: blew – читается как «блу», phoenix – как «финикс» и др. Из-за этого родилась шутка: «В английском пишем – Манчестер, произносим – Ливерпуль».

К тому же в английском языке 44 звука, тогда как букв – 26. Это еще одна трудность для нас, изучающих английский язык: одна и та же буква может передавать множество звуков. Например:

буква C в английском языке может обозначать звук / k /, как в слове cat (кот),

может – звук / s /, как в слове ice (лед),

а может – звук / ʃ / (похож на русский / ш /), как в слове ocean (океан),

и это еще не все варианты прочтения этой буквы.

Мы подготовили для тебя таблицу в pdf со всеми звуками английского языка и правилами чтения. Там ты найдешь звук, его примерный аналог в русском языке, сочетания букв, которые передают этот звук, и пример слова.

Скачать по ссылке: таблица букв и звуков английского языка

Все звуки вместе с примерами озвучены здесь. Чтобы услышать эталонное произношение каждого звука, посмотри эту подборку видео. Несмотря на то, что видеозаписи на английском, тебе должно быть все понятно, ведь диктор произносит только сам звук и небольшой ряд слов с ним, а после предлагается повторить все это вслед.

Обрати внимание: звуки нужно изучать сразу внутри слов-примеров. Изучать отдельные звуки – бессмысленно.

Часть английских звуков будет ужасно напоминать тебе русские аналоги. Даже в таблице выше мы сделали для тебя колонку «примерный аналог в русском». Слово примерный здесь – ключевое. Не верь сайтам и книгам, где написано что-то вроде «звук æ = русскому э». На самом деле этот звук сильно отличается от нашего. Как и все звуки английского языка.

Например, в английском слове men (мужчинЫ, мн. число) произносится гласный звук / e /, похожий на русский / э /. А в слове man (мужчинА, ед. число) уже произносится тот самый / æ /. Как русскоговорящему различать эти слова, если звуки для него будут одинаковыми?

Именно поэтому с самого начала приучай себя находить отличия звуков английского языка от своих. Сравнивать – да, но не приравнивать! Мы посвятили этой теме целый цикл статей. В таблице правил чтения рядом со звуками стоят ссылки на соответствующие статьи цикла: изучи их и научишься видеть отличия.

Посмотри наш видеоурок, чтобы понять, почему очень важно работать над произношением

Чтобы уточнять, как именно произносятся слова, рекомендуем использовать англоязычные толковые словари: Cambridge Dictionary, Macmillan Dictionary, Oxford Learner’s Dictionaries. Пользоваться ими просто: вводишь интересующее слово в поисковую строку, смотришь транскрипцию и слышишь эталонное звучание. Еще советуем сразу вооружить свой браузер нашим бесплатным расширением для Chrome, которое будет переводить и озвучивать незнакомые слова на любом сайте в два клика и добавлять их на изучение в Lingualeo.

Обрати внимание на закономерности и отличия звуковой системы в целом: в английском почти нет мягких согласных, есть долгие/краткие и широкие/узкие гласные и др. Чтобы разобраться со всем этим, прочитай нашу статью.

3. Первые слова: учить английский самостоятельно с нуля бесплатно онлайн

Поскольку звуки нужно учить в составе слова, на самом первом этапе ты будешь изучать свои первые английские слова. Начинать нужно с простых слов, которые используются в повседневном обиходе.

У нас на Lingualeo есть наборы самых распространенных английских слов: топ 100, топ 200, топ 500 и т.д. Есть и наборы топ существительных, топ глаголов и т.д. Все это ты найдешь в разделе «Словарь». Добавляй слова в свой персональный словарик и прогоняй через тренировки.

Также научись считать, выучи местоимения. Для перехода на следующий уровень ты должен научиться говорить о себе: личная информация, распорядок дня, привычки. Знать основные глаголы, существительные, прилагательные; названия еды и напитков, названия столиц и национальностей; наречия времени, места и частоты. Уметь сказать «сколько времени», говорить в магазине о ценах.

Но здесь возникает вопрос: как именно учить английские слова, чтобы они не забывались? В двух словах и не скажешь, поэтому мы написали об этом огромную и полезнейшую статью. Обязательно прочти.

4. Читаем книги: с чего начать изучение английского языка самостоятельно

Звук лучше учить внутри слова, а слово – внутри предложения. Поэтому после знакомства с первыми словами начинай читать адаптированную литературу для начинающих. Да-да, с самых первых дней изучения. Поверь: это возможно и здорово повлияет на прогресс.

Выученные слова будут в правильном контексте, ты начнешь подмечать особенности грамматики и погрузишься в язык. Нужная твоему уровню литература есть по ссылке. Читать будет легко: книги снабжены кликабельными субтитрами, то есть нажал на слово – увидел перевод. Как правильно читать, смотри в видео:

5. Английские фразы: как изучить английский язык самостоятельно с нуля бесплатно

Выучи целиком простые фразы для общения. Это поможет сразу начинать общаться на английском языке. Например:

Hello, my name is … (Привет, меня зовут…)

Nice to meet you. (Приятно с вами познакомиться)

Thank you very much. (Спасибо вам)

You’re welcome. (Не за что, обращайтесь)

How are you? (Как дела?)

Where are you from? (Откуда вы?)

What time is it? (Который час?)

How many (much)? (Сколько?)

This way, please. (Сюда, пожалуйста)

I don’t understand. (Я не понимаю)

На примере этих фраз ты начнешь разбираться с грамматикой. Еще больше фраз в наших разговорниках.

6. Учим грамматику английского языка для начинающих

Параллельно с чтением и изучением целых фраз тебе нужно разбираться с грамматикой. Но не в теории, не копаться в ней самой по себе – учи полезные английские фразы и на их же примере вникай в суть грамматических правил. Как это работает, читай в статье.

Также смотри видео о том, как правильно учить грамматику начинающему

Давай разберем, что именно нужно понять и запомнить на начальном уровне:

Артикли. Их в русском языке нет вообще. Артикль – это служебное слово, которое используется вместе с существительным:

an apple (яблоко)

Здесь мы употребили неопределенный артикль an, потому что слово начинается с гласной. Если слово начинается с согласной, то артикль будет – a.

a dog (собака)

Но помимо неопределенного артикля, есть еще и определенный – the. Разобраться с артиклями поможет наша статья и видео:

Множественное число. Изучи правила образования множественного числа у существительных. Обычно это происходит прибавлением суффикса -s:

a cat – cats (кот – коты)

Но есть исключения и свои особенности. Подробнее в пробном уроке курса «Грамматика для начинающих».

Порядок слов в предложении. В английском языке он строгий: сначала идет подлежащее, затем сказуемое, затем другие члены предложения:

I love my job. (Я люблю свою работу)

В вопросительном предложении уже другой порядок слов и добавляется вспомогательный глагол:

Do I love my job? (Я люблю свою работу?)

Разобраться с этими тонкостями тебе поможет другая часть курса.

Обязательно есть глагол. Без глагола английское предложение просто не может существовать. А там, где в русском языке глагола нет, в английском появляется глагол-связка.

I am a doctor. (Я – доктор или Я есть доктор, если дословно)

Особенности системы времен. В английском языке три времени, как и у нас: настоящее, прошедшее и будущее. Но каждое время имеет по четыре формы, и изучающие в них постоянно путаются. Тебе не нужно сразу погружаться в этот хаос, начни с настоящего времени.

Повелительное наклонение – когда ты указываешь другому человеку, что нужно сделать. В английском он образуется просто:

Love me! (Люби меня!) Do it! (Сделай этой)

Но опять же есть свои тонкости.

И другие темы: степени сравнения прилагательных, правильные и неправильные глаголы, оборот there is – there are. Весь список тем есть по ссылке. И так мы с тобой постепенно доберемся до elementary.

7. Комплексно, со всех сторон: как учить английский язык самостоятельно с нуля

Все это – слова, фразы, грамматика – нужно прокачивать с 4-х сторон: аудирование, написание, говорение и чтение. Мы собрали и описали для тебя самостоятельные упражнения и материалы для работы над каждым навыком:

А еще обязательно посмотри этот видеоурок

8. Последнее, но не по важности! Как изучить английский язык самостоятельно в домашних условиях с нуля

А теперь самое главное. Заранее поставь себе очень конкретную цель и распланируй ее ограниченными отрезкам времени. Это важно, чтобы ты с самого начала не забросил обучение, видел свой прогресс, корректировал программу. Давай к конкретике. Что нужно сделать по шагам:

– Твой уровень сейчас – нулевой или beginner. В среднем для достижения следующего уровня требуется 90-100 часов занятий. Сразу реши, сколько часов в день ты готов заниматься? Если по часу, то через 3 – 3,5 месяца ты должен достигнуть уровня elementary. Если по полчаса, то умножай срок на два. Вот и обозначь себе этот период крайним сроком.

– Теперь разбей эту огромную цель «достигнуть уровня elementary» на конкретные и очень четкие задачи вроде «научиться выражать мысли в настоящем времени», «выучить 100 самых распространенных слов», «прочитать книгу на английском». Эти задачи тоже распланируй по конкретным срокам.

Так ты будешь иметь четкий план действий, сможешь отслеживать прогресс и поддерживать мотивацию успехами. Подробнее об этом в статье: Что с твоей мотивацией, дружище?

Обязательно прочти! Или посмотри видео:

9. А что потом? Как выучить английский язык самостоятельно дома с нуля быстро

А дальше пройди тест и узнай, достиг ли ты цели: Как определить свой уровень английского. По ссылке ты найдешь тесты на уровень и таблицу, где описаны темы, которые нужны тебе для следующего уровня. По ней ты сможешь построить дальнейшее обучение.

Теперь у тебя есть четкий план действий. Все в твоих руках.