– С чего начать учить английский самостоятельно?
Этот вопрос могут задать две категории людей: совсем-совсем новички и те, которые имеют какую-то заветрившуюся со школьных времен базу. Так что давайте сразу разделяться: новички – налево (точнее, читаем дальше эту статью), а изучавшие – направо и переходим по ссылке. Потому что рецепт для вас будет разным.
Теперь обращаюсь только к вам, новички: эта статья посвящена вашему маршруту от уровня beginner до elementary. Вместе с Ольгой Синицыной, руководителем отдела методики Lingualeo, мы подробно описали каждый шаг и собрали все необходимые ссылки. Это самая полная статья по теме. Именно для тех, кто хочет сделать все сам.
Содержание статьи: обучение английскому языку самостоятельно с нуля
- Выучи английский алфавит: как и где это сделать
- Изучи звуки и правила чтения: таблица со звуками и буквами
- Начни учить первые слова: где и как учить
- Начинай читать книги: как и какие
- Учи целые фразы: где их взять
- Разберись с грамматикой: с каких тем начать
- Развивай аудирование, говорение, письмо: как и где
- Научись планировать: как не опустить руки
- А что же дальше?
1. Алфавит: учим английский язык с нуля самостоятельно и бесплатно
Без английского алфавита никуда. Тебе понадобится узнать:
- Название каждой буквы, например, A = называется «эй», B = «би», C = «си» и т.д. Это понадобится на случай, если кто-то станет диктовать тебе свое имя или другое слово по буквам;
- Внешний вид каждой буквы – и большой, и маленькой, потому что некоторые маленькие не похожи на своих крупных собратьев: Q q, G, g и др.
По ссылке ты найдешь все необходимое: не только сам алфавит, но и крутые задания на проверку изученного – это первый пробный урок «курса от Lingualeo «Английский с нуля» (доступен после бесплатной регистрации).
Также стоит запомнить порядок алфавита: для работы со словарями, справочниками, которые оформлены в алфавитном порядке. В этом тебе помогут специальные детские песенки – ABC songs.
2. Звуки и правила чтения: выучить английский язык с нуля самостоятельно и бесплатно
Что такое «правила чтения»? Давай на всякий случай вспомним, что буква – не равна звуку. Мы видим буквы на письме и читаем их как определенные звуки. Например, букву «ю» в начале слова мы прочитаем как звуки «й» и «у». Так вот правила чтения – это законы, по которым носители языка видят в сочетании букв определенный звук.
В английском языке правила чтения – настоящий ад для изучающих: из-за исторических процессов английские слова пишутся совсее-еем не так, как слышатся. Иногда даже близко нет: blew – читается как «блу», phoenix – как «финикс» и др. Из-за этого родилась шутка: «В английском пишем – Манчестер, произносим – Ливерпуль».
К тому же в английском языке 44 звука, тогда как букв – 26. Это еще одна трудность для нас, изучающих английский язык: одна и та же буква может передавать множество звуков. Например:
- буква C в английском языке может обозначать звук / k /, как в слове cat (кот),
- может – звук / s /, как в слове ice (лед),
- а может – звук / ʃ / (похож на русский / ш /), как в слове ocean (океан),
- и это еще не все варианты прочтения этой буквы.
Мы подготовили для тебя таблицу в pdf со всеми звуками английского языка и правилами чтения. Там ты найдешь звук, его примерный аналог в русском языке, сочетания букв, которые передают этот звук, и пример слова.
Скачать по ссылке: таблица букв и звуков английского языка
Все звуки вместе с примерами озвучены здесь. Чтобы услышать эталонное произношение каждого звука, посмотри эту подборку видео. Несмотря на то, что видеозаписи на английском, тебе должно быть все понятно, ведь диктор произносит только сам звук и небольшой ряд слов с ним, а после предлагается повторить все это вслед.
Обрати внимание: звуки нужно изучать сразу внутри слов-примеров. Изучать отдельные звуки – бессмысленно.
Часть английских звуков будет ужасно напоминать тебе русские аналоги. Даже в таблице выше мы сделали для тебя колонку «примерный аналог в русском». Слово примерный здесь – ключевое. Не верь сайтам и книгам, где написано что-то вроде «звук æ = русскому э». На самом деле этот звук сильно отличается от нашего. Как и все звуки английского языка.
Например, в английском слове men (мужчинЫ, мн. число) произносится гласный звук / e /, похожий на русский / э /. А в слове man (мужчинА, ед. число) уже произносится тот самый / æ /. Как русскоговорящему различать эти слова, если звуки для него будут одинаковыми?
Именно поэтому с самого начала приучай себя находить отличия звуков английского языка от своих. Сравнивать – да, но не приравнивать! Мы посвятили этой теме целый цикл статей. В таблице правил чтения рядом со звуками стоят ссылки на соответствующие статьи цикла: изучи их и научишься видеть отличия.
Посмотри наш видеоурок, чтобы понять, почему очень важно работать над произношением
Чтобы уточнять, как именно произносятся слова, рекомендуем использовать англоязычные толковые словари: Cambridge Dictionary, Macmillan Dictionary, Oxford Learner’s Dictionaries. Пользоваться ими просто: вводишь интересующее слово в поисковую строку, смотришь транскрипцию и слышишь эталонное звучание. Еще советуем сразу вооружить свой браузер нашим бесплатным расширением для Chrome, которое будет переводить и озвучивать незнакомые слова на любом сайте в два клика и добавлять их на изучение в Lingualeo.
Обрати внимание на закономерности и отличия звуковой системы в целом: в английском почти нет мягких согласных, есть долгие/краткие и широкие/узкие гласные и др. Чтобы разобраться со всем этим, прочитай нашу статью.
3. Первые слова: учить английский самостоятельно с нуля бесплатно онлайн
Поскольку звуки нужно учить в составе слова, на самом первом этапе ты будешь изучать свои первые английские слова. Начинать нужно с простых слов, которые используются в повседневном обиходе.
У нас на Lingualeo есть наборы самых распространенных английских слов: топ 100, топ 200, топ 500 и т.д. Есть и наборы топ существительных, топ глаголов и т.д. Все это ты найдешь в разделе «Словарь». Добавляй слова в свой персональный словарик и прогоняй через тренировки.
Также научись считать, выучи местоимения. Для перехода на следующий уровень ты должен научиться говорить о себе: личная информация, распорядок дня, привычки. Знать основные глаголы, существительные, прилагательные; названия еды и напитков, названия столиц и национальностей; наречия времени, места и частоты. Уметь сказать «сколько времени», говорить в магазине о ценах.
Но здесь возникает вопрос: как именно учить английские слова, чтобы они не забывались? В двух словах и не скажешь, поэтому мы написали об этом огромную и полезнейшую статью. Обязательно прочти.
4. Читаем книги: с чего начать изучение английского языка самостоятельно
Звук лучше учить внутри слова, а слово – внутри предложения. Поэтому после знакомства с первыми словами начинай читать адаптированную литературу для начинающих. Да-да, с самых первых дней изучения. Поверь: это возможно и здорово повлияет на прогресс.
Выученные слова будут в правильном контексте, ты начнешь подмечать особенности грамматики и погрузишься в язык. Нужная твоему уровню литература есть по ссылке. Читать будет легко: книги снабжены кликабельными субтитрами, то есть нажал на слово – увидел перевод. Как правильно читать, смотри в видео:
Обучение английскому языку самостоятельно с нуля онлайн и бесплатно
5. Английские фразы: как изучить английский язык самостоятельно с нуля бесплатно
Выучи целиком простые фразы для общения. Это поможет сразу начинать общаться на английском языке. Например:
Hello, my name is … (Привет, меня зовут…)
Nice to meet you. (Приятно с вами познакомиться)
Thank you very much. (Спасибо вам)
You’re welcome. (Не за что, обращайтесь)
How are you? (Как дела?)
Where are you from? (Откуда вы?)
What time is it? (Который час?)
How many (much)? (Сколько?)
This way, please. (Сюда, пожалуйста)
I don’t understand. (Я не понимаю)
На примере этих фраз ты начнешь разбираться с грамматикой. Еще больше фраз в наших разговорниках.
6. Учим грамматику английского языка для начинающих
Параллельно с чтением и изучением целых фраз тебе нужно разбираться с грамматикой. Но не в теории, не копаться в ней самой по себе – учи полезные английские фразы и на их же примере вникай в суть грамматических правил. Как это работает, читай в статье.
Также смотри видео о том, как правильно учить грамматику начинающему
Давай разберем, что именно нужно понять и запомнить на начальном уровне:
Артикли. Их в русском языке нет вообще. Артикль – это служебное слово, которое используется вместе с существительным:
an apple (яблоко)
Здесь мы употребили неопределенный артикль an, потому что слово начинается с гласной. Если слово начинается с согласной, то артикль будет – a.
a dog (собака)
Но помимо неопределенного артикля, есть еще и определенный – the. Разобраться с артиклями поможет наша статья и видео:
Множественное число. Изучи правила образования множественного числа у существительных. Обычно это происходит прибавлением суффикса -s:
a cat – cats (кот – коты)
Но есть исключения и свои особенности. Подробнее в пробном уроке курса «Грамматика для начинающих».
Порядок слов в предложении. В английском языке он строгий: сначала идет подлежащее, затем сказуемое, затем другие члены предложения:
I love my job. (Я люблю свою работу)
В вопросительном предложении уже другой порядок слов и добавляется вспомогательный глагол:
Do I love my job? (Я люблю свою работу?)
Разобраться с этими тонкостями тебе поможет другая часть курса.
Обязательно есть глагол. Без глагола английское предложение просто не может существовать. А там, где в русском языке глагола нет, в английском появляется глагол-связка.
I am a doctor. (Я – доктор или Я есть доктор, если дословно)
Особенности системы времен. В английском языке три времени, как и у нас: настоящее, прошедшее и будущее. Но каждое время имеет по четыре формы, и изучающие в них постоянно путаются. Тебе не нужно сразу погружаться в этот хаос, начни с настоящего времени.
Повелительное наклонение – когда ты указываешь другому человеку, что нужно сделать. В английском он образуется просто:
Love me! (Люби меня!) Do it! (Сделай этой)
Но опять же есть свои тонкости.
И другие темы: степени сравнения прилагательных, правильные и неправильные глаголы, оборот there is – there are. Весь список тем есть по ссылке. И так мы с тобой постепенно доберемся до elementary.
7. Комплексно, со всех сторон: как учить английский язык самостоятельно с нуля
Все это – слова, фразы, грамматика – нужно прокачивать с 4-х сторон: аудирование, написание, говорение и чтение. Мы собрали и описали для тебя самостоятельные упражнения и материалы для работы над каждым навыком:
- Аудирование: упражнения и аудио для начинающих.
- Чтение: упражнения и тексты.
- Говорение: самостоятельные упражнения.
- Письмо: самостоятельное упражнение.
А еще обязательно посмотри этот видеоурок
8. Последнее, но не по важности! Как изучить английский язык самостоятельно в домашних условиях с нуля
А теперь самое главное. Заранее поставь себе очень конкретную цель и распланируй ее ограниченными отрезкам времени. Это важно, чтобы ты с самого начала не забросил обучение, видел свой прогресс, корректировал программу. Давай к конкретике. Что нужно сделать по шагам:
– Твой уровень сейчас – нулевой или beginner. В среднем для достижения следующего уровня требуется 90-100 часов занятий. Сразу реши, сколько часов в день ты готов заниматься? Если по часу, то через 3 – 3,5 месяца ты должен достигнуть уровня elementary. Если по полчаса, то умножай срок на два. Вот и обозначь себе этот период крайним сроком.
– Теперь разбей эту огромную цель «достигнуть уровня elementary» на конкретные и очень четкие задачи вроде «научиться выражать мысли в настоящем времени», «выучить 100 самых распространенных слов», «прочитать книгу на английском». Эти задачи тоже распланируй по конкретным срокам.
Так ты будешь иметь четкий план действий, сможешь отслеживать прогресс и поддерживать мотивацию успехами. Подробнее об этом в статье: Что с твоей мотивацией, дружище?
Обязательно прочти! Или посмотри видео:
9. А что потом? Как выучить английский язык самостоятельно дома с нуля быстро
А дальше пройди тест и узнай, достиг ли ты цели: Как определить свой уровень английского. По ссылке ты найдешь тесты на уровень и таблицу, где описаны темы, которые нужны тебе для следующего уровня. По ней ты сможешь построить дальнейшее обучение.
Английский язык учить самостоятельно онлайн с нуля
Теперь у тебя есть четкий план действий. Все в твоих руках. Если тебе нужны тренажеры для практики английского, то регистрируйся у нас на Lingualeo. При регистрации мы определим твой уровень английского, вместе выберем цель. А после сервис будет ежедневно подкидывать занятия для практики: словарные и грамматические тренировки, короткие рассказы для прочтения, видео и аудио для начинающих. Вместе прорвемся. 🙂
Очень хорошая пошаговая инструкция. этого мне и не хватало. Для меня статья – находка. 59лет и мотивация есть-внуки. В себе не уверена, что получится. Но очень хочу начать и научиться.Уже после статьи есть понимание в артиклях мужской и женский род. Спасибо
Елена, спасибо за обратную связь! Рады, что статья понравилась и пригодилась.
Хороший материал, незаменимая информация для начинающих.
Добрый день. Очень хочу начать обучение английского языка, но мне 64 года. В школе учила немецкий.
Сабира, добрый день. На нашем сервисе вы можете начать изучать английский самостоятельно. Переходите по ссылкам в статье и начинайте заниматься.
Очень хорошие и полезные советы
Спасибочки
Всем желаю удачи
Очень хочу выучить английский самостоятельно чтобы помогать своим деткам и для себя .
Без английского, правда, сейчас никуда)) Один из полезнейших навыков! Советы, правда, хорошие! Мне помогло улучшить восприятие английской речи на слух – разбор любимых английских песен…так сказать – полезное с приятным) Раньше просто слушала песни на английском, некоторым подпевала как могла, а потом стала стараться разбирать перевод песни…помогает, например, вот этот сайт volyrics. com – удобно смотреть перевод по строчкам,и мобильная версия удобная…и благодаря мелодии слова лучше запоминаются… плюс тренировка аудирования и произношения)) постепенно заметила, что могу почти все слова в новой песне на слух разобрать – а раньше только одно-два слова понимала…
а вы забыли что нужны и правила с простыми фразами далеко не уедешь!
Хочу выучить язык и попробовать начать учить дочку по детским книгам, но в школе учила немецкий. За какой срок можно выучить английский, чтобы передать хоть малую часть знаний ребенку?
Здравствуйте дочь в 5 классе а совсем не знает английский хочу чтобы она выучила его.
вы думаете она его выучит сразу , до 11 класса выучит если вы ее будете нагружать этим английским …. а не отпускать в вольное плавание
Да-да! Не забудьте ещё в кандалы её запереть и запретить компьютер. Будет +1 в статистике самоубийц) Сами то помните что-то со школьной программы? Или главное скинуть ребёнка на кого-то, чтобы самому быть белым и пушистым.
Спасибо за ответ!
Подскажите как правильно заниматься на вашем приложении?
Спасибо
Сергей, любой язык эффективнее обучать сразу во всех направлениях, но постепенно – лексика, грамматика, произношение. Наше приложение на вкладке Домой тоже предлагает действовать по установленному плану. Но в то же время, Вы можете купить один из специализированных курсов, одновременно внося новые слова в свой Словарь и изучая их на тренировках.
Если Вы изучаете английский с нуля, в первую очередь полезно будет пройти один или несколько наших курсов (вкладка Учиться) для начинающих, параллельно сделав упор на словарные тренировки. На следующем этапе обучения нужно сделать упор на грамматику (теория и практика), аудирование и чтение.
На забудьте указать наиболее актуальные интересы и уровень, чтобы рекомендации вам подходили.
Пошагово, с чего начать? И дальше
Сергей, если говорить про шаги, то рекомендуем к прочтению нашу статью в блоге: https://lingualeo.com/ru/blog/2017/01/23/pervyie-shagi-v-angliyskom/
Очень мало времени, но очень хочу выучить английский язык )
Надежда, всё в Ваших руках) Главное – заниматься регулярно.
А я учил английский по учебникам, скачивал несколько сразу(http://linglib.ru/englib) и брал из каждого лучшие разделы.Красный Мерфи мне особенно понравился.
Очень хочу выучить английский,учусь в сельской школе
Очень хочу выучить английский.ну просто очень.Но…возраст 63 год.есть сомнения. Мотивация есть.
Татьяна, ни в чем не сомневайтесь. Все получится!
Здравствуйте, хочу выучить английский с вами, я надеюсь вы мне поможете. Спасибо.
Здравствуйте!!! Очень хочу учить английский Свами. Я уверен что я смогу
Здравствуйте!!! Очень хочу учить английский Свами. Я уверен что я смогу
И мы уверены, что вы всё сможете!
http://www.kstu.kz/ в нашем ВУЗе имеются курсы иностранных языков любого уровня
Ya ocen hocu naucitsa goworit po angliyski
Mne wajno ucit angliskiy yazyk
Hocu uznat naskolko ya znayu angliyskiy yazyk
Всё чётко
Я хочу учить английский с Вами.Мотивация вроде есть, уверенности нет.
Начните и уверенность придет!
Твой уровень сейчас – нулевой или beginner. В среднем для достижения следующего уровня требуется 90-100 часов занятий. Сразу реши, сколько часов в день ты готов заниматься? Если по часу, то через 3 – 3,5 месяца ты должен достигнуть уровня elementary. Если по полчаса, то умножай срок на два. Вот и обозначь себе этот период крайним сроком.
https://bit.ly/2E6lC9h
Я хочу выучить английский но как только начинаю учить у меня тупо отключается мозг! Засыпаю, время идёт так как будто я 2 дня без перерыва учил и мотивация вроде есть а вроде нет 5 лет ходил к репетитору а результата нет!
Я регулярно трачу по 30 минут, чтобы прочитать
ваши обзоры, ежедневно вместе с чашечкой кофе !!!
How time is it??????? С каких пор здесь употребляется вопросительное слово Нow??????? ? Мдаа.. Перед написанием статьи, её автору следовало бы сначала выучить элементарный английский!
Где ты там How увидел ?
ну и статья я в шоке) вообще ни капли не заспамлена ключевиками) каждый h2 учить английский язык)
Хочу сказать Вашей команде огромнейшее спасибо за такой профессиональный огромный и очень эффективный труд! Я много прочитала хороших статей по данной теме, но Ваше руководство к действию не оставило никаких шансов мне не выучит английский! Мне всегда не хватало четкого подробного глубокого пошагового руководства. И Вы это золотой источник для всех кто захотел выучить сам язык. Огромная Вам благодарность от долголетнего новичка!
Здравствуйте! У меня такая проблема, хочу начать учить английский, но не могу поставить конкретную цель, для чего он мне нужен? То есть проблема мотивации, я не знаю, как именно в будущем он мне пригодится, будет ли он актуален через 10 лет? Смогу ли найти высокооплачиваемою работу зная английский?? Ответьте пожалуйста. Заранее спасибо
Если нет мотивации, то может попробовать заняться чем-то другим?
Но если Вам нужна причина, то:
– Люди, знающие английский получают на 10-20% больше.
– Очень много вакансий с пометкой “английский обязателен/желателен”
– Выучив английский, вы всегда можете работать переводчиком или репетитором удаленно или же оффлайн. Фактически, за год изучения английского вы можете получить еще одну специальность.
– Лично мне нравится смотреть фильмы на английском в оригинале. Актеры чувствуются более живыми, чем в сухом переводе. Также читать книги одно удовольствие, начиная с обычного Гарри Поттера и заканчивая такими классиками, как Хэмингуей.
– Большая часть информации в интернете на английском. Самые популярные и лучшие лекции, книги, видеоролики, блоггеры, исполнители – все это на английском. И перевод хорошей технической литературы обычно выходит спустя 1-2 года. Зная английский, вы получаете всю информаию с первых рук.
– Общение с иностранцами. Я иногда общаюсь с людьми из Америки, Китая, Испании по Skype. Довольно интересно узнать, как живут люди в других странах.
– Путешествия. Находясь в путешествии всегда чувствуешь себя увереннее со знанием английского.
Хочу знать на сколько я знаю или понимаю английский язык
Хакимджон, здравствуйте. Тогда вам пригодится наша статья про то, как определить свой уровень английского: https://lingualeo.com/ru/blog/2017/01/20/urovni-angliyskogo-yazyika-tablitsa-testyi/
В школе учила французский, а дети сейчас английски и проверить у них нет никакой возможности поэтому хоть и поздно , но приходится осваивать. да и в жизни на работе встречаешься с английским часто вот так-то
Начинать изучение надо в школе. Главное чтобы учитель во время урока вызывал интерес у ученика. А так же говорил о плюсах языка тем самым будет мотивация.
На наше поколения которое давно окончило школу будет являться мотивация о том что изучение языка стирает все границы. Тем самым можно познать мир и открыть для себя что-нибудь новое.